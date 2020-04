Ο Γουέλμπεκ βοηθάει στη μάχη κατά του κορονοϊού

Ο 29χρονος επιθετικός της Γουότφορντ, προσέφερε το ποσό των 10.000 λιρών σε κατοίκους της Γκάνας, εκεί από όπου κατάγεται η μητέρα του και συγκεκριμένα στην περιοχή Nkawiepanin. Στόχος η κάλυψη αναγκών σίτισης και υγειονομικού υλικού αλλά και ο εξοπλισμός στα τοπικά νοσοκομεία.

Στην Γκάνα μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 556 κρούσματα Covid-19, με την κυβέρνηση να παίρνει έκτακτα μέτρα για την καταπολέμηση του και να ορίζει περιοριστικά μέτρα στους κατοίκους.

Η θεία του Γουέλμπεκ από την πλευρά της, μίλησε για την αξιέπαινη πρωτοβουλία και πράξη του: «Ο Ντάνι ανησυχεί πολύ για το πως οι άνθρωποι θα επιβιώσουν σε τόσο δύσκολους καιρούς. Αν και δεν έχει ζήσει ποτέ εδώ, αγαπάει πολύ τον λαό της Γκάνας και νιώθει πως το να προσφέρει βοήθεια είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει για στηρίξει τις προσπάθειες της κυβέρνησης αυτή τη δύσκολη περίοδο».

