Ο 80χρονος που είχε πανηγυρίσει με την εθνική ομάδα της Αγγλίας το Μουντιάλ του 1966 και είχε πετύχει 44 γκολ σε 57 παιχνίδια με το εθνόσημο στο στήθος έχοντας πετύχει άλλα 220 τέρματα με τα «σπιρούνια», περνάει πολύ δύσκολες στιγμές...

Όπως ενημέρωσε επίσημα και η Τότεναμ στα social media, από το βράδυ της Τρίτης ο Γκριβς έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για κορονοϊό ή για επιδείνωση της ήδη βεβαρημένης υγείας του...

We can confirm that our record goalscorer Jimmy Greaves is currently being treated in hospital. We are in touch with his family and will provide further updates in due course.

Everybody at the Club sends their best wishes to Jimmy and his family. pic.twitter.com/tDneZxDc3m

