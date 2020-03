Πρωινό με γιόγκα στη Λίβερπουλ και γκρίνια Αλεξάντερ-Άρνολντ για το... ξύπνημα (vid)

Με τον πιο εναλλακτικό τρόπο ξεκίνησε η μέρα για τους παίκτες και το επιτελείο της Λίβερπουλ.

Οι προπονήσεις με φυσική παρουσία μπορεί να έχουν σταματήσει προ πολλού στο «Μέλγουντ», αλλά ο Γιούργκεν Κλοπ μαζί με τον βοηθό του και υπεύθυνο για το πρόγραμμα εκγύμνασης, Πεπ Λάιντερς, κρατούν άπαντες σε εγρήγορση και έδωσαν σαφή οδηγία στους παίκτες για το πρωινό της Τρίτης (31/3): Ξύπνημα νωρίς, σύνδεση στην πλατφόρμα του Zoom και έτοιμοι για… γιόγκα.

Τα αστέρια των Reds, με μπροστάρηδες τους Φαν Ντάικ, Χέντερσον και Μίλνερ έκαναν χαλαρωτικό πρόγραμμα διαλογισμού μέσω βιντεοκλήσης, με παρόντα και τον Γερμανό τεχνικό τους για να επιβλέπει.

Την παράσταση έκλεψε ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο οποίος στο βίντεο που ανέβασε ο σύλλογος πριν από την έναρξη της προπόνησης, έκανε παράπονα που τον ξύπνησαν τόσο νωρίς, με τον αρχηγό «Χέντο» να γελάει, κατανοώντας απόλυτα τη διαμαρτυρία του νεαρού συμπαίκτη του.

Στο yoga session συμμετείχαν επίσης οι Μιναμίνο, Οριγκί, Μάτιπ, Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν και Λαλάνα.

Δείτε το βίντεο:

Checking in before the squad yoga session

At the moment, life is different in many ways. Keep in touch and stay active together with friends and family pic.twitter.com/RpBQrFbRSf

— Liverpool FC (@LFC) March 31, 2020