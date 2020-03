Κορονοϊός: Ξύρισε το κεφάλι του και ο Μπεγερίν (pic)

Ο 25χρονος άσος της Αρσεναλ έχει απασχολήσει αρκετές φορές το κοινό για τις στυλιστικές του απόψεις αλλά και για την πλούσια κόμη που διέθετε.

Ωστόσο, εξαιτίας της έξαρσης του Covid-19 έχει μπει «λουκέτο» και στα κομμωτήρια με αποτέλεσμα ο Μπεγερίν να κουρευτεί μόνος του γουλί!

Ο ίδιος το μοιράστηκε στα social media ανεβάζοντας την παρακάτω φωτογραφία με λεζάντα: «Μείνετε σπίτι, απολαύστε τον ήλιο».

Θυμίζουμε πως λίγες ημέρες πριν τόσο ο Αζάρ όσο και ο Πογκμπά ξυρίστηκαν κι αυτοί μόνοι τους.

Manchester United star Paul Pogba has completely shaved his hair while staying at home in isolation as the fight against the deadly coronavirus continues every where in the world. #pogba #tukonews https://t.co/2YEMVHYNPp

— Tuko.co.ke (@Tuko_co_ke) March 26, 2020