Ο Άγγλος χαφ της Τότεναμ είχε βαρεθεί να κάνει τις συνηθισμένες του κινήσεις για να φτιάξει το απογευματινό τσάι του, με αποτέλεσμα να βάλει λίγη περισσότερη φαντασία στην καθημερινή του συνήθεια.

Πήρε λίγο χώρο και σούταρε το φακελάκι με το τσάι μέσα στην κούπα, περιμένοντας πλέον τα βίντεο του κόσμου που σίγουρα θα προσπαθήσουν να τον μιμηθούν...

.@HarryWinks has just taken it to the next level hasn't he... pic.twitter.com/qtnH21lwzf

— The Spurs Web (@thespursweb) March 25, 2020