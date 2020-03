Τα «σπιρούνια» βρήκαν έναν πανέξυπνο τρόπο να δείξουν ότι η εποχή στηρίζει το social distancing και την απομόνωση προκειμένου να σταματήσουμε την εξάπλωση του κορονοϊού και να καταφέρει η ανθρωπότητα να βγει νικήτρια από αυτό τον «πόλεμο».

Κάπως έτσι το είχε δείξει και ο Σον με το γκολ στη Μπέρνλι, αποφεύγοντας τους πάντες και κρατώντας τη μπάλα για εκείνον...

Μη βοηθάτε στη διασπορά, μη δώσετε αυτή την πάσα, κρατήστε αποστάσεις!

Let's all be more Sonny...

At home:

Done in isolation:

Keeping distance from others:#SpursAtHome #COYS pic.twitter.com/e8oDwH47Z3

