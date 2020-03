Κορονοϊός: Δε Χέα και Σμάιχελ αποθεώνουν πιτσιρικά «συνάδελφο» που μένει σπίτι και προπονείται! (vid)

Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε (επιτέλους!) lockdown λόγω του κορονοϊού και στην Μεγάλη Βρετανία, όπου ένας πιτσιρικάς τερματοφύλακας δεν σταμάτησε τις προπονήσεις ούτε στην καραντίνα, δουλεύοντας στον κήπο του σπιτιού του στο Δουβλίνο.

When you’re a goalkeeper... and an only child... in self isolation... and trying to keep up with your training... came up with this himself! I’m so impressed. #coronavirus #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/FFzJ1LE3N1

— Sarah-Jayne Tobin (TheSJTobin) March 23, 2020

«Το λατρεύω!» έγραψε ο γκολκίπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Νταβίδ δε Χέα, σε απάντηση στο βίντεο που ανάρτησε η μητέρα του νεαρού, με τον θρύλο των Κόκκινων Διαβόλων, Πέτερ Σμάιχελ, να προσθέτει σε αποθεωτικό τόνο πως «τίποτα, ούτε καν ένας εχθρικός ιός όπως ο Covid-19, δεν πρέπει να σταματούν έναν ταλαντούχο τερματοφύλακα από το να δουλεύει για να γίνει καλύτερος. Μπράβου σου νεαρέ».