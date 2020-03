Ντάλοτ και Μπρούνο Φερνάντες είναι σε καραντίνα και προπονούνται στον κήπο (vid)

Οι Μπρούνο Φερνάντες και Ντιόγο Ντάλοτ παραμένουν εσώκλειστοι εξαιτίας του Covid-19 και αποφάσισαν να περάσουν τον χρόνο τους, κάνοντας εξάσκηση σε σουτάκια.

Οι δύο Πορτογάλοι έστησαν μια μικρή εστία και άρχισαν την προπόνηση. Ο 25χρονος μέσος των «κόκκινων διαβόλων» σε μια προσπάθεια του έστειλε την μπάλα στους θάμνους με τον συμπαίκτη του να ξεσπά σε γέλια.

Ο νεαρός αμυντικός της Μάντεστερ Γιουνάιτεντ ανέρτησε το παρακάτω βίντεο στα social media, ζητώντας από το κοινό να αναδείξει τον μεγάλο νικητή.

Quarantine life’s

After all.. who won it, @B_Fernandes8?

Let people decide.. pic.twitter.com/mcgKpquyZ1

Diogo Dalot (@DalotDiogo) March 17, 2020