Ο τεχνικός της Λίβερπουλ αποδέχθηκε πρόταση της σελίδας FootballJoe για μια mini-interview που ήταν αρκετά ιδιαίτερη, αφού θα γινόταν κατά τη διάρκεια ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού!

Ο Kloppo το χάρηκε και γέλασε δυνατά ακούγοντας τα αστεία από τον «αντίπαλό» του που ήταν οπαδός της Έβερτον.

Αποκάλυψε ότι δεν πρόκειται ποτέ να βρεθεί στον πάγκο του «Γκούντισον Παρκ», μίλησε για τον συνδετικό κρίκο που αποτελεί ο Μπόμπι Φιρμίνο στο αγωνιστικό του πλάνο, την ατμόσφαιρα του «Άνφιλντ» που δεν είχε καμία σχέση με την τωρινή κατάσταση σε σχέση με τις πρώτες του μέρες στο κλαμπ, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν γίνεται ένας οπαδός να είναι... glory hunter.

Δείτε το πανέμορφο βίντεο:

In the absence of actual football, we've got the next best thing: Jurgen Klopp playing board games against an Everton fan

w/ @nbfootball pic.twitter.com/BgLmXmuxbz

— FootballJOE (@FootballJOE) March 16, 2020