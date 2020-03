Την ώρα που οι αθλητικές δραστηριότητες αναστέλλονται στις περισσότερες χώρες, η Premier League εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά, ανακοινώνοντας την διεξαγωγή όλων των παιχνιδιών το προσεχές Σαββατοκύριακο και μάλιστα παρουσία θεατών.

Η απόφαση προήλθε μετά την ενημέρωση του πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον και του εθνικού Οργανισμού Υγείας, που έδωσε ουσιαστικά το πράσινο φως να συνεχιστούν κανονικά οι διοργανώσεις.

Following the latest update from Government issued this afternoon, all Premier League matches will go ahead as scheduled this weekend

Full statement: https://t.co/CPCEJdaK7c pic.twitter.com/GyZ3tAUwgT

— Premier League (@premierleague) March 12, 2020