Νέβιλ: «Όχι ματς κεκλεισμένων, να καθυστερήσει το φινάλε της σεζόν»! (pic)

Στην Αγγλία ακόμα δεν έχουν το τεράστιο πρόβλημα που εντοπίζεται σε πολλές άλλες χώρες, με τις Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και Πορτογαλία να έχουν ανακοινώσει πως οι αθλητικές τους δραστηριότητες θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών, ενώ, στην Ιταλία υπήρξε αναβολή για έναν μήνα στα πάντα!

Ο Γκάρι Νέβιλ σχολιάζοντας τις εξελίξεις με τον κοροναϊό και όσα έχει αντικρίσει – με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να παίζει επίσης σε κεκλεισμένων θυρών ματς απέναντι στη Λασκ στο Europa League – έγραψε στα social media:

«Δεν στηρίζω τα παιχνίδια που γίνονται κεκλεισμένων των θυρών. Αν κρίνεται αναγκαίο να κλείσουν τα γήπεδα, τότε να βρουν τρόπο οι Ομοσπονδίες και να καθυστερήσει η ολοκλήρωση της σεζόν προκειμένου να διαφυλαχθούν τα έσοδα των συλλόγων από τα ματς αφού από αυτά επιβιώνουν».

I do NOT support matches played behind closed doors. If it’s necessary to shut down stadiums the associations must find a way of delaying the season and playing the games when it is safe to do so to protect the revenues for clubs that require this income to survive.

— Gary Neville (@GNev2) March 10, 2020