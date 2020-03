Τότεναμ: Μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του ο Χάρι Κέιν (vid)

Ο έμπειρος επιθετικός, είχε ενημερωθεί από τους γιατρούς πως υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην καταφέρει να προλάβει το Euro 2020.

Ωστόσο, ο 26χρονος στράικερ της Τότεναμ συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας και την Δευτέρα (09/03) για πρώτη φορά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, έκανε ασκήσεις με μπάλα. Ο ίδιος δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του, ανεβάζοντας το παρακάτω βίντεο στα social media.

Love being back on the grass with a ball at my feet pic.twitter.com/9b8klAmFmw

Here’s Harry Kane coming out to work on his own away from the #THFC squad. pic.twitter.com/RzKHJTsBDh

— Rob Guest (@RobGuesty) March 9, 2020