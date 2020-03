Ο Μουρίνιο παρέταξε την Τότεναμ με πέντε στόπερ κόντρα στη Μπέρνλι (pic)

Είναι να αναρωτιέται κανείς τι... όνειρο είδε ο Ζοσέ Μουρίνιο, για να παρατάξει την Τότεναμ με πεντάδα κεντρικών αμυντικών σε διαφορετικούς ρόλους, στην έδρα της ανέκαθεν σφιχτής Μπέρνλι.

Δεν πρόκειται για υπερβολή, ο Πορτογάλος, πράγματι, επέλεξε διάταξη 3-4-2-1, με Αλντερβάιρελντ, Ντάιερ και Σάντσες τριάδα καθαρόαιμων στόπερ και τους Βερτόνχεν και Τανγκάνγκα σε ρόλο φουλ-μπακ. Αμφότεροι, όμως, λογίζονται ως κατεξοχήν κεντρικοί οπισθοφύλακες, ενώ οι αλχημείες του... Special One δεν σταμάτησαν εκεί.

Τη θέση του σέντερ φορ έδωσε στον Ντέλι Άλι, αφήνοντας στον πάγκο τον Λούκας Μόουρα, που έχει παίξει ουκ ολίγες φορές σε αυτό το ρόλο μετά τον τραυματισμό των Κέιν και Σον, η αρχή του... κακού, άλλωστε, για την τακτική μεταστροφή των Σπερς.

Mourinho playing five centre-backs away at Burnley

