Είναι γνωστός ο πανηγυρισμός της μασκότ της Γουότφορντ με τον Όντιον Ιγκάλο από την εποχή που ο Νιγηριανός αγωνιζόταν για λογαριασμό των «hornets».

Ο Harry the Hornet, βλέποντας τον Τρόι Ντίνεϊ να διαμορφώνει το τελικό 3-0 στο Vicarage Road το βράδυ του Σαββάτου, έπεσε στα γόνατα μπροστά στον κόσμο και έκανε τον πανηγυρισμό του Ιγκάλο.

Πιθανότατα έχει ακόμα εξαιρετική σχέση με τον πρώην ποδοσφαιριστή της ομάδας και νυν της Γιουνάιτεντ, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν και ένα είδος... τρολαρίσματος προς τη Λίβερπουλ.

Harry the Hornet doing Ighalo's celebration is the ultimate troll move! pic.twitter.com/UqJqIWIoBX

— Football Daily (@footballdaily) February 29, 2020