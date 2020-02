Ο Μουρίνιο πορώνει οπαδούς της Τότεναμ στην συνέντευξη Τύπου (vid)

Άλλος προπονητής, σε άλλον σύλλογο, πιθανόν να ερχόταν σε αμηχανία αν οπαδοί της ομάδας εισέβαλαν και διέκοπταν την κανονική ροή της συνέντευξης Τύπου.

Όταν, όμως, μιλάμε για την Τότεναμ του Ζοσέ Μουρίνιο, η ατμόσφαιρα δύσκολα μένει παγερή σε μια τέτοια περίσταση. Κι αυτό γιατί ο Πορτογάλος τεχνικός ξέρει πώς να κρατά σε εγρήγορση το κοινό του κλαμπ και το απέδειξε εμφατικά.

Κατά την διάρκεια των δηλώσεων του πριν από το ντέρμπι με την Τσέλσι, ο «Μου» είδε στο βάθος της αίθουσας να βρίσκονται οπαδοί των Σπερς και αμέσως τους απηύθυνε τον λόγο. Φυσικά, όχι για να εκφράσει την δυσαρέσκεια του, αλλά για να τους... πορώσει ενόψει του αγώνα, φωνάζοντας συνθήματα και «Come On» με υψωμένη γροθιά.

Mourinho's press conference was interrupted by some young Tottenham fans outside today...

