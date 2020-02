Μουρίνιο για Σον: «Του μιλάτε για το γκολ που έβαλε ή... αυτά που έχασε;» (vid)

Τα «σπιρούνια» πέρασαν με αγχωτικό τρόπο μεν, αλλά αποτελεσματικό, από το «Βίλα Παρκ» το μεσημέρι της Κυριακής φτάνοντας στο τελικό 3-2 με γκολ του Σον στο τελευταίο λεπτό.

Οι «χωριάτες» αντιδρούσαν και είχαν τον Ρέινα σε πολύ καλή μέρα στην προσπάθειά τους να πάρουν κάτι από το ματς, όμως, στο φινάλε απέτυχαν...

Ο σκόρερ του τελευταίου και καθοριστικού τέρματος, μιλούσε στην κάμερα, όταν ο Ζοσέ Μουρίνιο εμφανίστηκε και διέξοψε για λίγο τη μίνι συνέντευξη λέγοντας αστειευόμενος στον δημοσιογράφο: «Του μιλάς επειδή πέτυχε το γκολ ή... για όσα έχασε στο ματς;».

Tottenham Hotspur head coach Jose Mourinho steps in on Spurs attacker Heung-Min Son’s post-match interview:

"You speaking about the goals he scored or the goals he missed?!"#THFC #COYS #ASTTOTpic.twitter.com/5Cuj7pZcuK

— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) February 16, 2020