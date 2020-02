Μπάγερν - Λειψία: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Από το πρωί της Κυριακής έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν αρκετά σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να μην διεξαχθεί το ματς των «πολιτών» με τα «σφυριά» σε αυτό το πρώτο κομμάτι αγώνων στο πλαίσιο της χειμερινής διακοπής της Premier League.

Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται κάποια νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αγώνα...

MATCH POSTPONED

Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.

#MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM

— Manchester City (@ManCity) February 9, 2020