Ο Κρις Γουάιλντερ έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Έλληνα αμυντικό που απέκτησε για να στελεχώσει τα μετόπισθεν της ομάδας του και ο Ρέτσος ονειρεύεται να καταφέρει να παραμείνει για πολλά χρόνια στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, στην πρωινή της ανακοίνωση για το σημερινό ματς με τους «cherries» έβαλε τον πρώην στόπερ του Ολυμπιακού... πρώτη μούρη και μένει να δούμε αν θα βρίσκεται στην αποστολή ή θα πάρει και χρόνο συμμετοχής!

Back in @premierleague action

It’s Bournemouth at home as the Blades look to build on last week’s win pic.twitter.com/4CVwZhPGxF

— Sheffield United (@SheffieldUnited) February 9, 2020