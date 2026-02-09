Η Μάντσεστερ Σίτι με τη νίκη επί της Λίβερπουλ κατέρριψε ρεκόρ του 1937!

Με τη νίκη της απέναντι στη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», η Μάντσεστερ Σίτι κατέρριψε ρεκόρ 89 χρόνων και θέλει να κάνει ό,τι και τότε.

Η Μάντσεστερ Σίτι επισκέφθηκε χθες το «Άνφιλντ» στα πλαίσια της 25ης αγωνιστικής της Premier League και παρά την «οβίδα» του Σόμποσλαϊ στο 74' κατάφερε και νίκησε με 1-2 χάρη στα γκολ των Μπερνάντο Σίλβα (84') και Έρλινγκ Χάαλαντ (90+3).

Μάλιστα με το αποτέλεσμα αυτό χθες οι «Πολίτες», ντούμπλαραν τις νίκες τους επί των «reds» στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 90 χρόνια και τη σεζόν 1936-1937.

Το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα επικράτησε στο πρώτο γύρο του πρωταθλήματος της ομάδας του Σλοτ στο «Etihad» με 3-0, με τους Έρλινγκ Χάαλαντ, Νίκο Γκονζάλες και Τζέρεμι Ντόκου να χρίζονται σκόρερς, ενώ το απόγευμα της Κυριακής (08/02) ανέτρεψαν την κατάσταση στο «Άνφιλντ» παίρνοντας ένα τεράστιο «διπλό» εν όψει της δύσκολης συνέχειας που έχουν μπροστά τους τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Champions League.

Την σεζόν 1936/37, η Σίτι είχε κερδίσει την Λίβερπουλ με 5-0 στο «Άνφιλντ», ενώ στην έδρα της κατέγραψε μία ακόμη επιβλητική νίκη με 5-1, κάνοντας έτσι το «league double» επι των «reds» με συνολικό σκορ 10-1!.

Man City have completed a league double over Liverpool ✅✅ pic.twitter.com/1lmE3Weug6 February 8, 2026

Εκείνη την σεζόν, οι Πολίτες κατέκτησαν το πρωτάθλημα, το οποίο τότε λεγόταν England's First Division, με 57 βαθμούς (η νίκη έδινε μονάχα δυο βαθμούς) σε 42 παιχνίδια, στο +3 από την δεύτερη Τσάρλτον Αθλέτικ και στο +5 από την τρίτη Άρσεναλ, κάτι που επιθυμεί να επαναλάβει και φέτος, αν και η διαφορά με τους πρωτοπόρους «κανονιέρηδες» έχει φτάσει πλέον τους 6 βαθμούς.

Για την ιστορία, η Μάντσεστερ Σίτι την επόμενη σεζόν (1937-1938), υποβιβάστηκε ούσα κάτοχος του πρωταθλήματος, κάνοντας μία από τις χειρότερες υπερασπίσεις τίτλου στην ιστορία του Αγγλικού ποδοσφαίρου.