Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, η Νότιγχαμ Φόρεστ με ανατροπή στο 89΄ βύθισε προς την Championship τη Γουέστ Χαμ (1-2) κι έκανε άλμα παραμονής στην Premier League!

Ματς «ο θάνατός σου, η ζωή μου» στο Λονδίνο, όπου ο νικητής ανακουφίζεται και ο χαμένος... βυθίζεται! Μέχρι το 89΄πάντως κανείς δεν γνώριζε σε ποια κατηγορία θα ανήκει η καθεμιά τους στο τέλος της βραδιάς. Σε εκείνο το σημείο ωστόσο το πέναλτι του Γκιμπς Γουάιτ χάρισε τη νίκη με ανατροπή στη Νότιγχαμ Φόρεστ που με το τελικό 2-1 έκανε άλμα παραμονής στην Premier League και... κατακρήμνισε τη Γουέστ Χαμ, στην ίσως τελευταία φορά που ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο κάθισε στον πάγκο των Hammers.

Ο αγώνας πάντως ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, καθώς στο 13΄το αυτογκόλ του Μουρίγιο τους έβαλε μπροστά στο σκορ. Στο 51΄η Γουέστ Χαμ του (βασικού) Ντίνου Μαυροπάνου πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Σάμερβιλ που ακυρώθηκε ωστόσο για οφσάιντ κι έκτοτε η Φόρεστ σάλπισε το άσμα της αντεπίθεσης.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ντομίνγκες έφερε το ματς στα ίσα, προτού το εύστοχο πέναλτι του Γκιμπς Γουάιτ στο 89΄γύρει την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων. Ένα αποτέλεσμα που έστειλε την επιλαχούσα για υποβιβασμό Νότιγχαμ στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη και την 18η Γουέστ Χαμ, η οποία βυθίστηκε ακόμα περισσότερο στην αμφιβολία για την επόμενη μέρα...