Γουέστ Χαμ - Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: «Εξάποντο» ανατροπής!
Ματς «ο θάνατός σου, η ζωή μου» στο Λονδίνο, όπου ο νικητής ανακουφίζεται και ο χαμένος... βυθίζεται! Μέχρι το 89΄πάντως κανείς δεν γνώριζε σε ποια κατηγορία θα ανήκει η καθεμιά τους στο τέλος της βραδιάς. Σε εκείνο το σημείο ωστόσο το πέναλτι του Γκιμπς Γουάιτ χάρισε τη νίκη με ανατροπή στη Νότιγχαμ Φόρεστ που με το τελικό 2-1 έκανε άλμα παραμονής στην Premier League και... κατακρήμνισε τη Γουέστ Χαμ, στην ίσως τελευταία φορά που ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο κάθισε στον πάγκο των Hammers.
Ο αγώνας πάντως ξεκίνησε ιδανικά για τους γηπεδούχους, καθώς στο 13΄το αυτογκόλ του Μουρίγιο τους έβαλε μπροστά στο σκορ. Στο 51΄η Γουέστ Χαμ του (βασικού) Ντίνου Μαυροπάνου πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Σάμερβιλ που ακυρώθηκε ωστόσο για οφσάιντ κι έκτοτε η Φόρεστ σάλπισε το άσμα της αντεπίθεσης.
Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ντομίνγκες έφερε το ματς στα ίσα, προτού το εύστοχο πέναλτι του Γκιμπς Γουάιτ στο 89΄γύρει την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων. Ένα αποτέλεσμα που έστειλε την επιλαχούσα για υποβιβασμό Νότιγχαμ στο +7 από την επικίνδυνη ζώνη και την 18η Γουέστ Χαμ, η οποία βυθίστηκε ακόμα περισσότερο στην αμφιβολία για την επόμενη μέρα...
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.