Από το κακό στο χειρότερο εξελίσσεται η σεζόν για την Γουλβς που βάζει αυτογκόλ συχνότερα από ό,τι... σκοράρει!

Δεν έχει τέλος η κατηφόρα για την Γουλβς! Οι Λύκοι έχουν φτάσει τις δέκα σερί ήττες σε όλες τις διοργανώσεις και το εγχείρημα της παραμονής στην Premier League είναι δυσκολότερο παρά ποτέ. Το πρόσφατο αρνητικό αποτέλεσμα από την Άρσεναλ (13/14, 2-1) την άφησε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με μόλις δύο βαθμούς και φυσικά χωρίς... νίκη.

Κι αν οι ισοπαλίες απέναντι στις μαχητικές Τότεναμ και Μπράιτον πριν από δύο μήνες σήμαναν την αφετηρία για την συγκομιδή βαθμών, η συνέχεια ήταν καταστροφική. Αφού έκτοτε ακολουθούν μόνο ήττες, ενώ μεσολάβησε και ο αποκλεισμός από την Τσέλσι στο League Cup. Ωστόσο, το πιο αποκαρδιωτικό για την ομάδα του Ρομπ Έντουαρντς δεν είναι αυτό.

Στα τελευταία της επτά παιχνίδια στην Premier League, εκτός από το να μετράει ισάριθμες ήττες, η Γουλβς έχει... καταφέρει να σκοράρει περισσότερες φορές στα δικά της δίχτυα παρά σε εκείνα των αντιπάλων! Στο «Έμιρεϊτς», η Άρσεναλ την λύγισε χάρη στα αυτογκόλ του Τζόνστοουν και του Μοσκέρα, του τελευταίου στο 90+4' που στέρησε από την Γουλβς την ευκαιρία να συλλέξει έστω κι έναν βαθμό ψυχολογίας απέναντι στην πρωτοπόρο. Το αυτογκόλ του Μοσκέρα στο ματς με τη Φούλαμ την 1η Νοεμβρίου ήταν το τρίτο των Λύκων από τότε μέχρι και σήμερα. Στο ίδιο διάστημα, οι παίκτες του Έντουαρντς έχουν σκοράρει δύο γκολ στα... σωστά δίχτυα!