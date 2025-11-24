Οι παίκτες ερασιτεχνικής ομάδας της Αγγλίας θα αποζημιώσουν τους οπαδούς τους μετά από μια συντριπτική εκτός έδρας ήττα

Οι παίκτες της ερασιτεχνικής ομάδας Ίστμπουρν Μπόρο, δεσμεύτηκαν να αποζημιώσουν τους οπαδούς τους μετά την ταπεινωτική εκτός έδρας ήττα με 7-0 από την Τόρκι.

Η Τόρκι υποδέχθηκε το Σάββατο την Ίστμπουρν Μπόρο στα πλαίσια της 18ης αγωνιστικής της 6ης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου και επικράτησαν με το επιβλητικό 7-0 «ρίχνοντας» τους αντιπάλους τους στη τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Οι παίκτες της ερασιτεχνικής Ίστμπουρν, μετά από αυτή την ταπεινωτική ήττα, εξέφρασαν την προθυμία τους να αποζημιώσουν τους οπαδούς που ταξίδεψαν περίπου 1000 χιλιόμετρα (966,60) μετ' επιστροφής για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Περίπου μία ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο σύλλογος δημοσίευσε μια δήλωση στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο «X», όπου ανέφερε πως: «Μετά το σημερινό απαράδεκτο αποτέλεσμα, οι παίκτες της Ίστμπουρν θα επιστρέψουν το κόστος των εισιτηρίων του αγώνα για όλους τους οπαδούς που ταξίδεψαν. Ο σύλλογος βρίσκεται ήδη σε επαφή με το Supporters Club για να του δοθεί μια λίστα με τους οπαδούς. Περισσότερες λεπτομέρειες θα τους κοινοποιηθούν απευθείας εν ευθέτω χρόνο».

Following today's unacceptable result, #EBFC players will be reimbursing the cost of match tickets for all travelling supporters 🎟️



The club are already liaising with the Supporters Club for a list of supporters and further details will be distributed with them directly in due… pic.twitter.com/F7WNJtP2Fk November 22, 2025

Αυτή δεν είναι η πρώτη περίπτωση που ποδοσφαιρικοί σύλλογοι της Αγγλίας επιστρέφουν χρήματα στους οπαδούς τους μετά από ντροπιαστικές εκτός έδρας εμφανίσεις.

Τον Απρίλιο του 2023 για παράδειγμα, μετά από μια συντριπτική ήττα με 6-1 από τη Νιούκαστλ στην Premier League, οι παίκτες της Τότεναμ προσέφεραν επιστροφή χρημάτων στους οπαδούς που ταξίδεψαν μαζί τους. Ακόμη, κατά τη διάρκεια της σεζόν 2014/15, η Σάντερλαντ προσέφερε επίσης στους οπαδούς της επιστροφή χρημάτων μετά την εκτός έδρας ήττα της με 8-0 από τη Σαουθάμπτον.