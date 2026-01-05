Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε πως υποβλήθηκαν οι αιτήσεις για την ανακαίνιση του City Ground, που θα φιλοξενεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πάνω από 50.000 θεατές.

Σε σειρά μπαίνουν τα σχέδια της Νότιγχαμ Φόρεστ για την ανακαίνιση του City Ground, με τον σύλλογο να ανακοινώνει πως υποβλήθηκαν οι σχετικές αιτήσεις για τις εργασίες στο σπίτι της ομάδας.

Τα σχέδια για τη μεγάλη επένδυση είχαν γίνει γνωστά εδώ και καιρό ωστόσο πλέον προχωρούν σε πιο επίσημο πλαίσιο, με το κόστος να υπολογίζεται σε πάνω από 130 εκατομμύρια λίρες προκειμένου να φτάσει το γήπεδο της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη να φιλοξενεί πάνω από 50.000 οπαδούς - την ώρα που η νυν χωρητικότητα είναι λίγο πάνω από 30.000.

Στη σχετική ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη μνεία στον ρόλο του μεγαλομετόχου του κλαμπ στο εν λόγω σχέδιο, με τον ισχυρό άντρα της Φόρεστ να προχωρά σε σημαντικές επενδύσεις προκειμένου να υλοποιηθεί το πλάνο.

Αναλυτικά:

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαιώνει με χαρά την υποβολή των πολεοδομικών αιτήσεων για την ανακαίνιση του City Ground. Το σπίτι μας για πάνω από 120 χρόνια θα δεχτεί μία σημαντική επένδυση από τον ιδιοκτήτη μας, Ευάγγελο Μαρινάκη, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο και εμβληματικό σχέδιο που θα αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου σε πάνω από 50.000.

Η ανακαίνιση θα αποτελέσει μεγάλο κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Ο σύλλογος είναι ευγνώμων για τη θετική ανταπόκριση του κοινού και την τρομερή στήριξη για τις προτάσεις μας ενόψει της υποβολής των σχεδίων.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης τους βασικούς μας συνεργάτες, Gleeds, KSS Design Group, Buro Happold και Savills για τη μέχρι τώρα στήριξη. Ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί με τον δήμαρχο των Ανατολικών Μίντλαντς, το Δ.Σ. του Ράσκλιφ, το Δ.Σ. του Νότιγχαμ και το περιφερειακό συμβούλιο του Νότιγχαμσαϊρ, καθώς και με τους οπαδούς και την ευρύτερη κοινότητα, για να φτάσουμε σε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα στο κοντινό μέλλον».