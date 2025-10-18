Τα έτσουξε ο Τζακ Γκρίλις στο Ντουμπάι μετά την απουσία του από την αποστολή της Αγγλίας.

Ο Τζακ Γκρίλις δεν φαίνεται να στεναχωρήθηκε απο την αποφαση του Τούχελ να μην το συμπεριλάβει στην τελευταία κλήση της Εθνικής Αγγλίας. Ο 30χρονος εξτρέμ, δανεικός στην Έβερτον από τη Μάντσεστερ Σίτι, επέλεξε να χαλαρώσει στο Ντουμπάι, κάνοντας… πάρτι σε δύο ιρλανδικά μπαρ της πόλης.

Ο Γκρίλις, ντυμένος casual με λευκή Gucci μπλούζα, πέρασε καλά με την παρέα του και τη σύντροφό του, Σάσα Άτγουντ, ενώ κατάφερε να γίνει ο αγαπημένος όλων στο μπαρ, χαμογελαστός και προσιτός. Ο 30χρονος Άγγλος αστειεύτηκε ότι αψήφησε τις οδηγίες του Ντέιβιντ Μόγιες για το πότε πρέπει να επιστρέφουν οι παίκτες στο σπίτι. Σλυμφωνα με τη «Sun» πήγες ανέφεραν: «Έμεινε έξω μέχρι τις 12:30, χαμογελαστός και φιλικός, και φρόντισε να κεράσει όλους με ποτά και φαγητό».