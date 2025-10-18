Γκρίλις: Τα ήπιε σε παμπ στο Ντουμπάι
Ο Τζακ Γκρίλις δεν φαίνεται να στεναχωρήθηκε απο την αποφαση του Τούχελ να μην το συμπεριλάβει στην τελευταία κλήση της Εθνικής Αγγλίας. Ο 30χρονος εξτρέμ, δανεικός στην Έβερτον από τη Μάντσεστερ Σίτι, επέλεξε να χαλαρώσει στο Ντουμπάι, κάνοντας… πάρτι σε δύο ιρλανδικά μπαρ της πόλης.
Ο Γκρίλις, ντυμένος casual με λευκή Gucci μπλούζα, πέρασε καλά με την παρέα του και τη σύντροφό του, Σάσα Άτγουντ, ενώ κατάφερε να γίνει ο αγαπημένος όλων στο μπαρ, χαμογελαστός και προσιτός. Ο 30χρονος Άγγλος αστειεύτηκε ότι αψήφησε τις οδηγίες του Ντέιβιντ Μόγιες για το πότε πρέπει να επιστρέφουν οι παίκτες στο σπίτι. Σλυμφωνα με τη «Sun» πήγες ανέφεραν: «Έμεινε έξω μέχρι τις 12:30, χαμογελαστός και φιλικός, και φρόντισε να κεράσει όλους με ποτά και φαγητό».
Δείτε ΕπίσηςΜάντσεστερ Σίτι: «Λιώμα» ο Γκρίλις, βγήκε... παραπατώντας από παμπ με μπύρα στο χέρι! (vid)
EXCLUSIVE: ‘Total legend’ Jack Grealish sinks beers in Dubai pub with footy-loving expats after being left out of England squad— The Sun Football (@TheSunFootball) October 17, 2025
https://t.co/xXcNjVaVOx
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.