Γκρίλις: Τα ήπιε σε παμπ στο Ντουμπάι

Γκρίλις: Τα ήπιε σε παμπ στο Ντουμπάι

Μάρθα Χωριανοπούλου
jack_grealish-_everton
Τα έτσουξε ο Τζακ Γκρίλις στο Ντουμπάι μετά την απουσία του από την αποστολή της Αγγλίας.

Ο Τζακ Γκρίλις δεν φαίνεται να στεναχωρήθηκε απο την αποφαση του Τούχελ να μην το συμπεριλάβει στην τελευταία κλήση της Εθνικής Αγγλίας. Ο 30χρονος εξτρέμ, δανεικός στην Έβερτον από τη Μάντσεστερ Σίτι, επέλεξε να χαλαρώσει στο Ντουμπάι, κάνοντας… πάρτι σε δύο ιρλανδικά μπαρ της πόλης.

Ο Γκρίλις, ντυμένος casual με λευκή Gucci μπλούζα, πέρασε καλά με την παρέα του και τη σύντροφό του, Σάσα Άτγουντ, ενώ κατάφερε να γίνει ο αγαπημένος όλων στο μπαρ, χαμογελαστός και προσιτός. Ο 30χρονος Άγγλος αστειεύτηκε ότι αψήφησε τις οδηγίες του Ντέιβιντ Μόγιες για το πότε πρέπει να επιστρέφουν οι παίκτες στο σπίτι. Σλυμφωνα με τη «Sun» πήγες ανέφεραν: «Έμεινε έξω μέχρι τις 12:30, χαμογελαστός και φιλικός, και φρόντισε να κεράσει όλους με ποτά και φαγητό».

Δείτε Επίσης

Μάντσεστερ Σίτι: «Λιώμα» ο Γκρίλις, βγήκε... παραπατώντας από παμπ με μπύρα στο χέρι! (vid)
Γκρίλις
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     