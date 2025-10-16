Πίκφορντ: Για πάντα στην Έβερτον, ανανέωσε έως το 2029
Μια ντουζίνα χρόνια θα συμπληρώσει στην Έβερτον ο Τζόρνταν Πίκφορντ. Ο Άγγλος τερματοφύλακας έχει βρει το «λιμάνι» του από τότε που πήρε μεταγραφή από τη Σάντερλαντ στους Toffees, τους οποίους δεν αναμένεται να αποχωριστεί σύντομα...
Όπως έγινε άλλωστε γνωστό, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την ανανέωση της συνεργασίας τους και ανακοίνωσαν πως θα πορευθούν μαζί έως το καλοκαίρι του 2029.
Εφόσον η συμφωνία τηρηθεί ο Πίκφορντ θα έχει συμπληρώσει δώδεκα ολόκληρα χρόνια στην μπλε πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ, καθώς κατέφτασε το 2017 με μεταγραφή ύψους 28,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σάντερλαντ.
«Ο Τζόρνταν Πίκφορντ υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στην Έβερτον έως τα τέλη Ιουνίου του 2029» τόνισαν χαρακτηριστικά οι Toffees, διατηρώντας στις τάξεις τον Νο.1 γκολκίπερ της Εθνικής Αγγλίας.
Jordan Pickford has signed a new four-year deal, keeping him at Everton until the end of June 2029.— Everton (@Everton) October 16, 2025
Get the rave on, @JPickford1! 💙 pic.twitter.com/hQPwV7c2eO
