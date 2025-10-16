Την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την Έβερτον έβαλε ο Τζόρνταν Πίκφορντ, ο οποίος ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Toffees έως το καλοκαίρι το 2029.

Μια ντουζίνα χρόνια θα συμπληρώσει στην Έβερτον ο Τζόρνταν Πίκφορντ. Ο Άγγλος τερματοφύλακας έχει βρει το «λιμάνι» του από τότε που πήρε μεταγραφή από τη Σάντερλαντ στους Toffees, τους οποίους δεν αναμένεται να αποχωριστεί σύντομα...

Όπως έγινε άλλωστε γνωστό, οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την ανανέωση της συνεργασίας τους και ανακοίνωσαν πως θα πορευθούν μαζί έως το καλοκαίρι του 2029.

Εφόσον η συμφωνία τηρηθεί ο Πίκφορντ θα έχει συμπληρώσει δώδεκα ολόκληρα χρόνια στην μπλε πλευρά του Μέρσεϊσαϊντ, καθώς κατέφτασε το 2017 με μεταγραφή ύψους 28,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σάντερλαντ.

«Ο Τζόρνταν Πίκφορντ υπέγραψε νέο τετραετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στην Έβερτον έως τα τέλη Ιουνίου του 2029» τόνισαν χαρακτηριστικά οι Toffees, διατηρώντας στις τάξεις τον Νο.1 γκολκίπερ της Εθνικής Αγγλίας.