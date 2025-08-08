Premier League: Τέλος τα πολύχρωμα περιβραχιόνια υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
Τέλος τα πολύχρωμα περιβραχιόνια από τους αγώνες της Premier League! Η αγγλική λίγκα αποφάσισε να βάλει τέλος στη συνεργασία της με την φιλανθρωπική οργάνωση Stonewall που εστιάζει το έργο της στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, αποχωρώντας παράλληλα από την καμπάνια Rainbow Laces.
Σύμφωνα με την «Telegraph», η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από συνάντηση παρουσία όλων των αρχηγών των 20 συλλόγων της Premier League και θα ισχύει από τη νέα σεζόν, 2025-2026. Η συνεργασία των δύο πλευρών ξεκίνησε πίσω στο 2014, με στόχο την προώθηση της αποδοχής και της ισότητας των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στο ποδόσφαιρο.
Βέβαια, υπήρξαν φορές που αρχηγοί ομάδων αρνήθηκαν να φορέσουν το πολύχρωμο περιβραχιόνιο λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, όπως είχε συμβεί με τον Μαρκ Γκουέχι της Κρίσταλ Πάλας νωρίτερα μέσα στη σεζόν.
