Αρνητική ήταν η απάντηση που έλαβε η Νότιγχαμ Φόρεστ από την Μπολόνια για την αρχική πρόταση που κατέθεσε για τον Νταν Εντόι.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ψάχνεται στη μεταγραφική αγορά για να βρει τον αντικαταστάτη του Άντονι Ελάνγκα, μετά την αποχώρηση του τελευταίου για χάρη της Νιούκαστλ αντί 64 εκατ. ευρώ.

Το όνομα που «κύκλωσε» η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο είναι αυτό του Νταν Εντόι της Μπολόνια. Η Φόρεστ προσέγγισε τους Ροσομπλού, κατέθεσε πρόταση για τον 24χρονο Ελβετό εξτρέμ, όμως η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική.

Πιο συγκεκριμένα, η Μπολόνια είπε «όχι» στην αρχική προσφορά των 30 εκατ. ευρώ της Φόρεστ, καθώς η ιταλική ομάδα απαιτεί μεγαλύτερο ποσό για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή της. Ο ίδιος πάντως, έχει συμφωνήσει με τη Νότιγχαμ έχοντας... δελεαστεί από την ιδέα της Premier League.

Το περίεργο της υπόθεσης ωστόσο, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, είναι ο Εντόι έχει έρθει σε συμφωνία και με τη Νάπολι, η οποία επίσης τον έχει βάλει στο «μάτι».

