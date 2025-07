Η Νιούκαστλ... έπεισε τη Νότιγχαμ Φόρεστ και κάνει δικό της τον Άντονι Ελάνγκα, που θα γίνει η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία των Reds.

Win, win, win. Τριπλή νίκη για... όλες τις πλευρές στο μεγαλύτερο deal της ιστορίας της Νότιγχαμ Φόρεστ. Οι Reds είδα τη Νιούκαστλ να επιμένει για τον Άντονι Ελάνγκα και - τελικά - θα τον αποχαιρετήσουν, βάζοντας ένα πολύ μεγάλο ποσό στα ταμεία τους. Για την ακρίβεια το μεγαλύτερο που έχουν λάβει ποτέ από πώληση!

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο σύλλογοι έδωσαν τα χέρια στα 64 εκατομμύρια ευρώ (55 εκατομμύρια ήταν η πώληση του Τζόνσον στην Τότεναμ) και ο Σουηδός εξτρέμ ετοιμάζεται να φορέσει τα «ασπρόμαυρα», μιας και έχει ήδη πει το «ναι» στους Magpies για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

🚨💣 EXCLUSIVE: Anthony Elanga to Newcastle, here we go! Deal in place club to club with Nottingham Forest for £55m.



Agreement also in place with player’s camp on long term deal. 🤍🖤



Excellent addition for #NUFC. pic.twitter.com/3Y6J90hFbe