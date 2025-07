Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα, με τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας να εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και να δηλώνουν βαθιά συγκλονισμένοι από αυτήν την τραγική απώλεια.

Η ποδοσφαιρική κοινότητα θρηνεί, καθώς ο Ντιόγκο Ζότα και ο αδερφός του, Αντρέ, έχασαν τη ζωή τους σε ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία. Μεταξύ των πολλών που εξέφρασαν τη θλίψη τους, ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα λόγια του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Σε μια λιτή δήλωση που κοινοποίησαν στην πλατφόρμα X, το ζευγάρι ανέφερε: «Ως μέλος της ποδοσφαιρικής οικογένειας, είμαι βαθιά λυπημένος/λυπημένη από την είδηση του θανάτου του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσους τον γνώριζαν», ενώ έκανε ταγκ τη Λίβερπουλ και την Γούλβς, ομάδες που αγωνίστηκε.

As part of the footballing family, I am deeply saddened to hear of the passing of Diogo Jota and his brother. Our thoughts are with his family, friends, and all who knew him @LFC @Wolves. W