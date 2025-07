Ο αδικοχαμένος Ντιόγκο Ζότα έπαιξε απέναντι σε μόλις μία ελληνική ομάδα κατά τη διάρκεια της καριέρας του, τη σεζόν 2019-2020 για το Europa League.

Το ποδόσφαιρο θρηνεί για τον τραγικό θάνατο που βρήκε στην άσφαλτο ο Ντιόγκο Ζότα μαζί με τον μικρότερο αδερφό του, Αντρέ, ύστερα από αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο της Ισπανίας.

Σε ηλικία μόλις 28 ετών, η είδηση του θανάτου του Ζότα σκόρπισε θλίψη όχι μόνο στον κόσμο της Λίβερπουλ, αλλά και σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Προτού πάει στους Reds, ο Ζότα αγωνιζόταν στη Γουλβς με τη φανέλα της οποίας είχε τεθεί αντιμέτωπος με ελληνική ομάδα για πρώτη και μοναδική φορά στην καριέρα του. Ήταν απέναντι στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2019/2020 για τους «16» του Europa League.

Στο πρώτο ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης» (1-1), ο Ζότα είχε ξεκινήσει ως βασικός, ενώ στη ρεβάνς του «Μολινό» (1-0) είχε περάσει ως αλλαγή παίζοντας για 33 λεπτά.

Το «αντίο» τους στον άτυχο ποδοσφαιριστή έστειλαν όλοι οι σύλλογοι της Premier League, μεταξύ αυτών και η πρώην του ομάδα η Γουλβς:

«Είμαστε συντετριμμένοι. Ο Ντιόγκο ήταν λατρεμένος από τους φιλάθλους μας, αγαπητός από τους συμπαίκτες του από όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στους Γουλβς. Οι αναμνήσεις που δημιούργησε δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τα αγαπημένα πρόσωπα του Ντιόγκο και του αδελφού του, Αντρέ. Θα σας θυμόμαστε για πάντα», αναφέρει η δημοσίευση της ομάδας.

We are heartbroken.



Diogo was adored by our fans, loved by his teammates and cherished by everyone who worked with him during his time at Wolves. The memories he created will never be forgotten.



Our hearts go out to the family, friends and loved ones of Diogo and his brother,… pic.twitter.com/MqMlp7o44M