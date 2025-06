Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Νάπολι απέρριψε τη πρόταση που της έκανε η Λίβερπουλ για τη απόκτηση του Νιγηριανού επιθετικού Βίκτορ Όσιμεν.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος και ρεπόρτερ της Νάπολι, Βάλτερ Ντε Μάτζιο, αποκάλυψε πως οι συνομιλίες μεταξύ της Λίβερπουλ και των πρωταθλητών Ιταλίας για την απόκτηση του Όσιμεν βρίσκονται σε εξέλιξη, με την ομάδα της Serie A να είναι ανοιχτή σε πώληση. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις έχουν φτάσει σε πρώιμο αδιέξοδο.

Παρά το γεγονός ότι ο Όσιμεν έχει ένα ακόμη χρόνο στο συμβόλαιο του, οι «παρτενοπέι» είναι αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν από την αποτίμησή τους στα 75 εκατομμύρια ευρώ. Η αρχική προσφορά της Λίβερπουλ φέρεται να πρότεινε μια «ισότιμη ανταλλαγή» που θα περιλάμβανε τον Ντάργουιν Νούνιεζ και τον Φεντερίκο Κιέζα. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, περιμένει περισσότερα.

«Υπάρχει μια αλληλοσύνδεση στην αγορά μεταξύ Νάπολι και Λίβερπουλ», δήλωσε ο Ντε Μάτζιο στο Radio Goal. «Ο αγγλικός σύλλογος θέλει τον Όσιμεν και η Νάπολι, από αυτή την άποψη, δεν κάνει εκπτώσεις στη ρήτρα, επομένως ζητά τα 75 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με το συμβόλαιο».

Η Λίβερπουλ πιστεύει ότι η συνολική αξία του Νούνιεζ (60 εκατομμύρια ευρώ) και του Κιέζα (20 εκατομμύρια ευρώ) είναι υπεραρκετή. Αλλά ο Ντε Λαουρέντις φέρεται να θέλει και τους δύο παίκτες συν άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουρουγουανός επιθετικός είναι υπερτιμημένος.

«Η Λίβερπουλ έκανε την εναρκτήρια προσφορά στη Νάπολι προτείνοντας μια ισότιμη ανταλλαγή μεταξύ των παικτών που εμπλέκονται σε αυτή την μεταγραφή. Ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, ωστόσο, έχει άλλες ιδέες και δεν ακούει: ο πρόεδρος των μπλε ζητά τους Κιέζα, Νούνιες και αλλά 20 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την αγορά του Όσιμεν».

Μπορεί η Νάπολι να απέρριψε τη πρώτη πρόταση, όμως οι πρωταθλητές Αγγλίας όπως αναμένεται θα επιστρέψουν με μία πιο βελτιωμένη προσφορά.

