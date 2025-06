Η Μπράιτον ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ντιέγκο Κόπολα, με τον 21χρονο ταλαντούχο αμυντικό να αποχωρίζεται την Ελλάς Βερόνα για χάρη των Γλάρων.

Μετά τον Χαράλαμπο Κωστούλα, η Μπράιτον επένδυσε σε ένα ακόμα νέο ταλέντο, με το οποίο έχει επιτευχθεί πλήρης συμφωνία όπως μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο 21χρονος Ντιέγκο Κόπολα ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις του και υπέγραψε συμβόλαιο με τους Γλάρους, οι οποίοι κατέβαλαν στην Ελλάς Βερόνα το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσουν.

Οι Ιταλοί θα διατηρήσουν κι ένα ποσοστό μεταπώλησης του διεθνούς αμυντικού, ο οποίος είχε μία γεμάτη σεζόν με 34 συμμετοχές και δύο γκολ. Ο 21χρονος κεντρικός αμυντικός της Ελλάς Βερόνα είχε συνδεθεί εδώ και καιρό με αρκετούς συλλόγους της Serie A, ωστόσο οι Άγγλοι κινήθηκαν γρήγορα κι έκλεισαν τη συμφωνία άμεσα.

Ο ίδιος πρόσφατα έκανε και το διεθνές ντεμπούτο του στο φιλικό απέναντι στη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ, ενώ συμμετέχει και στο EURO U21 με τους Ατζουρίνι παίζοντας μαζί με τον Λορέντσο Πιρόλα του Ολυμπιακού.

