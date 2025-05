Το άλλοτε δεξί χέρι του Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ, Πεπ Λάιντερς, μετά από 9,5 χρόνια ως Red ετοιμάζεται να αναλάβει ως βοηθός στη Σίτι στο τεχνικό επιτελείο του Πεπ Γκουαρδιόλα!

Μαζί κατέκτησαν τα πάντα σε Αγγλία κι Ευρώπη! Premier League, Champions League, FA Cup και Carabao Cup, η Λίβερπουλ σάρωσε όλους τους τίτλους με τους Γιούργκεν Κλοπ και Πεπ Λάιντερς στο «τιμόνι» της ομάδας, οι οποίοι έγραψαν ένα χρυσό κεφάλαιο στην ιστορία των Reds.

Από δεξί χέρι του Γιούργκεν Κλοπ ωστόσο στο τεχνικό επιτελείο της Λίβερπουλ, ο Λάιντερς φαίνεται πως πήρε την απόφαση να ενταχθεί στο staff της Μάντσεστερ Σίτι ως βοηθός του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Σύμφωνα με το «Athletic», ο 42χρονος Ολλανδός συμφώνησε με τους Citizens για να συνεργαστεί από τη νέα περίοδο με τον Καταλανό τεχνικό, ο οποίος αναζητούσε νέους βοηθούς μετά από ένα γενικό... ξεσκαρτάρισμα προσώπων στο τέλος της σεζόν.

Ο Λάιντερς κάθισε στον πάγκο της Λίβερπουλ συνολικά για 9,5 χρόνια - χωρισμένα σε δυο θητείες - προτού αποχωρήσει οριστικά το 2024 για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ζάλτσμπουργκ ως πρώτος προπονητής.

Με δέκα βαθμούς ωστόσο να τη χωρίζουν από την κορυφή στο τέλος του προηγούμενου έτους, η Ζάλτσμπουργκ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους στις 16 Δεκεμβρίου μετά από 29 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Former Liverpool assistant coach Pep Lijnders has agreed a deal to join Pep Guardiola’s staff at Manchester City.



The 42-year-old spent nine-and-a-half years at Anfield across two spells.



The Athletic reported on May 27 that Guardiola had reshuffled his coaching staff, with… pic.twitter.com/IEBqU7EyLN