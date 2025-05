Η ηθοποιός ταινιών ενηλίκων Μπόνι Μπλου απομακρύνθηκε από το «Σίτι Γκράουντ» μετά την παραβίαση της απαγόρευσης εισόδου που της έχει επιβληθεί.

Η Μπόνι Μπλου, ηθοποιός ταινιών ενηλίκων απομακρύνθηκε από το «Σίτι Γκράουντ» μετά την παραβίαση της απαγόρευσης εισόδου που της είχε επιβληθεί τον Απρίλιο. Τότε, είχε προσφερθεί να «διασκεδάσει» τους φιλάθλους πριν τον αγώνα.

Η Μπλου, το πραγματικό όνομά της είναι Τία, φόρεσε μαύρη περούκα και καπέλο για να κρυφτεί και μπήκε στην εξέδρα των φιλοξενούμενων οπαδών της Τσέλσι, κατά τη διάρκεια του εκτός έδρας αγώνα με την Νότιγχαμ Φόρεστ.

Τελικά, η ηθοποιός βρέθηκε εκτός γηπέδου από τους υπευθύνους ασφαλείας, με βίντεο της στιγμής να κυκλοφορούν στα social media. Στη συνέχεια, έκανε μια χυδαία χειρονομία πίσω από έναν από τους σεκιούριτι.

Bonnie Blue, known for her claim of sleeping with 1,000 men in 12 hours, was ejected from Nottingham Stadium during today’s Chelsea vs. Nottingham Forest match.



She was removed after reports that her social media promoted filming explicit content with fans during the game,… pic.twitter.com/scIjDiD5Lk