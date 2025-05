Δεν έχουν τέλος οι περικοπές και οι περιπέτειες για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που προχωρά σε 200 απολύσεις προσωπικού.

Δεν πρόλαβε να κοπάσει η πίκρα από την ήττα στον τελικό του Europa League και το κλίμα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε ακόμη πιο βαρύ. Η διοίκηση, σύμφωνα με την «Telegraph», έχει αποφασίσει να απολύσει περίπου 200 άτομα.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, όσοι μένουν ακόμη στο... περίμενε, θα μάθουν Παρασκευή (23/5) οριστικά αν παραμένουν ή αν αποχαιρετούν την ομάδα που υπηρέτησαν για χρόνια.

Η ένταση φάνηκε ξεκάθαρα και στην ιδιωτική προβολή του τελικού, που έγινε για υπαλλήλους του συλλόγου. Εκεί, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και ο Άβραμ Γκλέιζερ αποδοκιμάστηκαν έντονα από εργαζόμενους που δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν την οργή τους για τις περικοπές, οι οποίες φαίνεται πως δεν έχουν τελειωμό.

«Ήταν μια πολύ βαριά βραδιά. Δεν υπήρχε μόνο απογοήτευση για το ματς, αλλά και αγωνία για το αύριο. Κανείς δεν ένιωθε ασφαλής», ανέφερε χαρακτηριστικά άτομο που βρέθηκε στην προβολή.

Club staff to hear today if they have lost their jobs in the latest round of cutshttps://t.co/UdL3MIds45 pic.twitter.com/1nJqlGMvmp