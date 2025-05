Μία πολύ ξεχωριστή καλεσμένη φιλοξένησε το «Σίτι Γκράουντ» στην αναμέτρηση με τη Λέστερ, καθώς μία υπερήλικη οπαδός της Νότιγχαμ Φόρεστ είδε από κοντά το πρώτο της παιχνίδι μετά από τρεις δεκαετίες!

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιφύλασσε μία ευχάριστη έκπληξη σε μία εκλεκτή καλεσμένη της ομάδας την περασμένη Κυριακή, στην εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Λέστερ (11/05).

Ο λόγος για την... δια βίου οπαδό της Νότιγχαμ, Μάρτζορι Γκρέιβς. Η πιστή φίλαθλος, ετών 101 (!), είχε την μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει αγώνα της αγαπημένης της ομάδας για πρώτη φορά μετά από 30 και πλέον χρόνια! Η Μάρτζορι, η οποία εδώ και 93 χρόνια υποστηρίζει τη Νότιγχαμ, είχε τη δυνατότητα να επιστρέψει στο «Σίτι Γκράουντ» μετά από ειδική πρόσκληση του συλλόγου που τίμησε την οπαδό της!

Η υπερήλικη γυναίκα ξεναγήθηκε στο γήπεδο, συνάντησε τους παίκτες και τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντο, ενώ φυσικά παρακολούθησε το ματς με τη Λέστερ. Έλαβε μάλιστα και μία ιδιαίτερη φανέλα «κουβαλώντας» στην πλάτη της τα 101 χρόνια ζωής.

Παρ' όλα αυτά, η ομάδα της δεν της έκανε το... χατίρι να πάρει τη νίκη, με την ίδια να αποκαλύπτει ότι είχε προειδοποιήσει τους παίκτες για την «χαλάστρα» από τις Αλεπούδες!

Seeing The City Ground for the first time in 30 years. 🥹 pic.twitter.com/SybZXgj86u