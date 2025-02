Σαλάχ: «Θέλω οι οπαδοί να θυμούνται ότι τα έδωσα όλα για τη Λίβερπουλ»

Ο Σαλάχ παραχώρησε μια συνέντευξη στο «TNT», αφήνοντας πολλά ερωτηματικά για το μέλλον του στη Λίβερπουλ και τονίζοντας ότι τα έδωσε όλα για τους Reds.

Το μέλλον του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ παραμένει αβέβαιο, με τους φίλους των Reds να αγωνιούν, καθώς το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της σεζόν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στην ανανέωσή του.

Η Λίβερπουλ πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή πορεία και δείχνει ασταμάτητη, με τον 32χρονο επιθετικό να διανύει ίσως την καλύτερη σεζόν του με τη φανέλα των Reds. Ο Αιγύπτιος επιθετικός παραχώρησε μια συνέντευξη στο «TNT Sports», όπου εξέφρασε την αγάπη του για την ομάδα και την πόλη, τονίζοντας ότι έχει δώσει τα πάντα για τη Λίβερπουλ.

«Τα έδωσα όλα στην πόλη. Ήμουν εδώ, δεν ήμουν τεμπέλης, απλώς απόλαυσα το ποδόσφαιρό μου και τα έδωσα όλα. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα της πόλης - σου δίνουν αγάπη και έχεις σχέση μαζί τους γιατί δίνεις τα πάντα. Θέλω απλώς να θυμούνται ότι ήμουν εδώ για οκτώ χρόνια και τα έδωσα όλα» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ακόμη μίλησε για το αν αυτή είναι η καλύτερή του σεζόν: «Μέχρι στιγμής, νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερή μου σεζόν, επειδή κάνω καλύτερους και τους παίκτες γύρω μου. Αυτό είναι που αισθάνομαι. Γνωρίζω τα παιχνίδια τους. Όλα τα νούμερα γύρω από όλους τους παίκτες θα είναι υψηλότερα από άλλες σεζόν. Επιπλέον, οι ασίστ μου είναι υψηλότερες, πράγμα που σημαίνει ότι τους βοηθάω πραγματικά πολύ».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τη Χρυσή Μπάλα, απάντησε: «Ας κερδίσουμε την Premier League και το Champions League! Επειδή, όπως όλοι ξέρουν, μερικές φορές σε αυτή τη διάκριση εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες».

✨🇪🇬 Mo Salah when asked by TNT Sports on Ballon d’Or: “Well, I’d like to win everything!”.



“First, let’s focus on winning the Premier League, Champions League… and then we’ll see”. pic.twitter.com/kf2mlMuWtT