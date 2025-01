Έξαλλοι μετά τη νέα ήττα της ομάδας τους, ορισμένοι οπαδοί της Τότεναμ τα... έβαλαν με τον Άγγελο Ποστέκογλου.

Η κατρακύλα συνεχίστηκε για την Τότεναμ, που ηττήθηκε - και - από τη Λέστερ με ανατροπή και έμεινε στη 15η θέση της Premier League, «βυθισμένη» στην κρίση της. Οι Spurs έχουν μόλις έναν βαθμό στα τελευταία επτά παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα και η Ευρώπη πλέον δείχνει... μακρινό όνειρο.

Αυτή η κατάσταση έχει εξαγριώσει τους οπαδούς τους, που είναι δυσαρεστημένοι με τα αποτελέσματα και την εικόνα της ομάδας τους. Μάλιστα, ορισμένοι εξ αυτών δεν δίστασαν να ζητήσουν το... κεφάλι του Άγγελου Ποστέκογλου. «Θα μας ρίξει κατηγορία, μαζί θα πέσουμε», τού φώναξαν έξαλλοι όσο κατευθυνόταν προς τα αποδυτήρια μετά την ήττα από τη Λέστερ. Υπενθυμίζουμε πάντως πως τα ρεπορτάζ στην Αγγλία θέλουν τη διοίκηση της Τότεναμ να στηρίζει τον Ελληνοαυστραλό κόουτς.

Tottenham fan to Ange Postecoglou

‘You’re taking us down, we’re going down with you’



Ange seems to hear it and backtracks to respond to him then walks off.



Tense times at Tottenham 😂 pic.twitter.com/u4OsYrRrro