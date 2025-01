Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σύμφωνα με τον Φαμπριτσίο Ρομάνο, κατέθεσε μια ανανεωμένη προσφορά για τον Πάτρικ Ντόργκου, η οποία ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Το όνομα του Πάτρικ Ντόργκου, εξτρέμ της Λέτσε, βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταγραφικών φημών, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να φέρεται ως πιθανός προορισμός του.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Red Devils επισημοποίησαν το ενδιαφέρον τους προς την ιταλική ομάδα και έκαναν μια αναθεωρημένη πρόταση, η οποία ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 20χρονος παίκτης της Λέτσε είναι αριστεροπόδαρος, ωστόσο έχει τη δυνατότητα να αγωνίζεται με την ίδια άνεση και στις δύο πλευρές του γηπέδου, με τον ίδιο να χρησιμοποιείται κυρίως φέτος ως δεξιός εξτρέμ. Με τον Ιταλικό σύλλογο μετρά 22 συμμετοχές, έχει σκοράρει τρία γκολ και έχει μοιράσει μια ασίστ.

🚨🔴 Manchester United have sent new bid for Patrick Dorgu, as revealed today.



Proposal now in excess of €30m with club trying to get it done, also after green light from the player from two days ago.



Deal on. 🔛🇩🇰 pic.twitter.com/83UjKZPmjh