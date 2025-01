Αμορίμ: «Είμαστε η χειρότερη ομάδα στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζει την... κατρακύλα, με τον Ρούμπεν Αμορίν να παραδέχεται ότι η τωρινή ομάδα είναι η χειρότερη στην ιστορία του συλλόγου!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βιώνει την πιο δύσκολη περίοδο της ιστορίας της, με τον προπονητή των Red Devils, Ρούμπεν Αμορίν, να παραδέχεται ανοιχτά μετά την ήττα από τη Μπράιτον (3-1) ότι η ομάδα του είναι η χειρότερη στην ιστορία της.

«Είμαστε ίσως η χειρότερη ομάδα στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πρέπει να το αναγνωρίσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος τεχνικός.

Η Μπράιτον κυριάρχησε στο «Ολντ Τράφορντ», επικρατώντας 3-1 και άφησε τους Reds Devils στη 13η θέση της Premier League, μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Ο Αντρέ Ονάνα έκανε λάθη, τα οποία οι «Γλάροι» εκμεταλλεύτηκαν πλήρως.

Αυτή ήταν η έκτη ήττα της Γιουνάιτεντ εντός έδρας για το πρωτάθλημα, κάτι που αποτελεί τη χειρότερη επίδοση σε 12 πρώτα παιχνίδια στο «Ολντ Τράφορντ» από την περίοδο 1893-1894.

🚨 Rúben Amorim: “We are being the worst team maybe in the history of Man United, we have to acknowledge that”. pic.twitter.com/TBiqlNGs5i