Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αγγλία, και η Μπραίτον έχει μπει στο κόλπο για την απόκτηση του Στέφανου Τζίμα και είναι διατεθειμένη να δώσει μέχρι και 23 εκατ. ευρώ για αυτό τον σκοπό.

Ο Στέφανος Τζίμας είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και ήδη αρκετές ομάδες από Αγγλία και Γερμανία έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να τον εντάξουν στο δυναμικό τους. Μετά τα δημοσιεύματα για τις Λίβερπουλ και Τσέλσι, και η Μπράιτον φαίνεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του 19χρονου και μάλιστα είναι διατεθειμένη να πληρώσει αδρά για να τον κάνει δικό της.

Ο Πιτ Ο'Ρουρκ, πιο συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο «Χ» έκανε γνωστό ότι οι Γλάροι σκοπεύουν να επενδύσουν πάνω στο wonderkid του ΠΑΟΚ κι έχουν υπολογίσει να βγάλουν από τα ταμεία τους μέχρι και 23 εκατ. ευρώ για να τον φέρουν στο «Αmex». Η ίδια πηγή αναφέρει ότι οι Άγγλοι έχουν ήδη ξεκινήσει σχετικές συζητήσεις, ωστόσο το να τον εντάξουν στο ρόστερ τους θα είναι μία εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση δεδομένου του ανταγωνισμού που θα συναντήσουν στην πορεία.

Ο 19χρονος σέντερ φορ διανύει μία πολύ παραγωγική σεζόν με τη φανέλα της Νυρεμβέργης στη Β' κατηγορία Γερμανίας, μετρώντας εννέα γκολ και δύο ασίστ σε 15 παιχνίδια.

