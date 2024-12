Όπως μετέδωσε το γερμανικό Sky Sports, τόσο η Τσέλσι, όσο και η Άστον Βίλα με τη Νιούκαστλ έχουν στη μεταγραφική τους λίστα το όνομα του Στέφανου Τζίμα που εντυπωσιάζει ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ στη Νυρεμβέργη.

Και ο... χορός της μεταγραφολογίας γύρω από το όνομα του Στέφανου Τζίμα καλά κρατεί, με τρεις ομάδες της Premier League στα «πόδια» του! Ο 18χρονος σέντερ φορ κάνει καταπληκτικά πράγματα με τη Νυρεμβέργη ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ και ήδη μετράει 7 γκολ και 2 ασίστ σε 13 εμφανίσεις με την ομάδα του Κλόζε.

🚨🔵⚪️ Chelsea FC is interested in PAOK Saloniki‘s top talent Stefanos Tzimas (18/🇬🇷). The Premier League club is monitoring the situation of the greek striker very closely. #CFC



Tzimas is playing on loan for FC Nürnberg and is one of the most interesting young players in… pic.twitter.com/rKI8SoyenD