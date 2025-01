Ο Ρούμπεν Αμορίμ ήταν σαν... μαινόμενος ταύρος μετά την ήττα της Γιουνάιτεντ από την Μπράιτον, ενώ παράπλευρη απώλεια της οργής του ήταν η τηλεόραση στα αποδυτήρια της ομάδας!

Ο Ρούμπεν Αμορίμ δεν μάσησε τα λόγια του μετά την πρόσφατη (νέα) ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Μπράιτον για την Premier League (19/01, 1-3). Ο Πορτογάλος τεχνικός δήλωσε ότι «ίσως είμαστε η χειρότερη ομάδα στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», λόγια που προκάλεσαν... τρικυμία.

Σύμφωνα με το «Athletic», ο Αμορίμ δεν πήρε καθόλου καλά την ήττα από τους Γλάρους προβαίνοντας μάλιστα σε ένα πρωτόγνωρο ξέσπασμα μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Πάνω στα νεύρα του και στο ξέσπασμά του προς τους παίκτες του, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην τηλεόραση που βρίσκεται στα αποδυτήρια των γηπεδούχων στο «Ολντ Τράφορντ».

Πρόκειται για κάτι που δεν συνηθίζει πάντως ο Πορτογάλος, αφού δεν μιλάει στους ποδοσφαιριστές μετά το τέλος των αγώνων. Ωστόσο, αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του...

🚨 Ruben Amorim caused damage to the big screen television in Manchester United’s dressing room during a furious critique of his players’ performance in the defeat to Brighton.



The TV, used to go through tactics before kick-off, was caught as collateral and will require fixing… pic.twitter.com/7Vqv1PhLra