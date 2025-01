Σύμφωνα με το «Athletic», η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη κατέθεσε πρόταση 26 εκατ. ευρώ στην Μπρέντφορντ για την αγορά του Γιοάν Γουισά.

Το «Athletic» και ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν έκαναν γνωστό πως η Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε προσφορά ύψους 26 εκατ. ευρώ στην Μπρέντφορντ για την απόκτηση του Γιοάν Γουισά. Πρόκειται για 28χρονο επιθετικό από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τις «μέλισσες» μέχρι το καλοκαίρι του 2026 (με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο) κι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες τους.

Την φετινή σεζόν έχει πραγματοποιήσει 23 συμμετοχές, σκοράροντας 12 γκολ και δίνοντας 2 ασίστ στα περισσότερα από 1.600 λετπά που έχει πατήσει χορτάρι. Προς στιγμήν η προσφορά της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη είναι αρκετά κάτω από τα χρήματα που αξιώνει η Μπρέντφορντ για τον ποδοσφαιριστή της.

Τα «tricky trees» εξετάζουν κι άλλες επιλογές εκτός του Γουισά, ώστε να ενισχύσουν την γραμμή κρούσης τους και να συνεχίσουν την εντυπωσιακή σεζόν που κάνουν αυτή τη στιγμη, η οποία τους έχει φέρει στην τρίτη θέση.

