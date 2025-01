Τις υπηρεσίες του Γουίλιαμ Σαλιμπά θα στερηθεί η Άρσεναλ για τις επόμενες δύο εβδομάδες, ενώ ο Γάλλος θα κάνει αγώνα δρόμο για να προλάβει το ντέρμπι με τη Σίτι στις 2 Φεβρουαρίου.

Ακόμη ένας «πονοκέφαλος» για τον Μικέλ Αρτέτα που βλέπει ακόμη έναν αμυντικό του να μένει νοκ άουτ.

Αυτή τη φορά, ο κομβικός στα μετόπισθεν της Άρσεναλ Γουίλιαμ Σαλιμπά θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες δύο εβδομάδες και αναμένεται να χάσει τρεις αναμετρήσεις των Gunners, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Equipe».

Ο Γάλλος δεν αγωνίστηκε στην ισοπαλία της Άρσεναλ με την Άστον Βίλα το Σάββατο (18/01, 2-2), καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στον στον μηρό του και έμεινε εκτός αποστολής.

Μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε την Κυριακή και έγινε γνωστή η διάρκεια που θα απουσιάσει, ο Σαλιμπά δεν θα μπορέσει να προσφέρει στην ομάδα του στις αναμετρήσεις με Ντινάμο Ζάγκρεμπ (22/01), Γουλβς (25/01) και Τζιρόνα (29/01). Άγνωστο είναι για την ώρα εάν θα προλάβει το ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι στις 2 Φεβρουαρίου.

