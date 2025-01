Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεσμεύτηκε να περάσει σχεδόν το υπόλοιπο της καριέρας του στη Σίτι με... το αζημίωτο, καθώς θα λαμβάνει έναν μισθό-ρεκόρ στην ιστορία της Premier League.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν θα το κουνήσει από το «Έτιχαντ» για τις υπόλοιπες 10 σεζόν, καθώς ο 24χρονος στράικερ υπέγραψε με τους Πολίτες νέο συμβόλαιο που θα ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2035. Οι απολαβές του Νορβηγού σταρ δεν θα έχουν προηγούμενο στην Premier League, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρισμούς της μάνατζέρ του ότι το ποσό που θα λάβει θα ξεπεράσει σε σύνολο το 1 δις ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χάαλαντ θα παίρνει από τη Μάντσεστερ Σίτι σχεδόν 600.000 ευρώ σε εβδομαδιαία βάση, νούμερο που μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο από τα μπόνους που προβλέπονται στο νέο του συμβόλαιο.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία που έχει κάνει η ομάδα με παίκτη της, με τον διεθνή σέντερ φορ να γίνεται φυσικά ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής της. Μέχρι στιγμής, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έπαιρνε τα περισσότερα χρήματα στους Citizens, καθώς αμοιβόταν με 480.000 ευρώ την εβδομάδα.

