Ο Ρούμπεν Αμορίμ θέλει να βλέπει τους παίκτες του «νεκρούς» από την κούραση μετά από κάθε αναμέτρηση της ομάδας, επαινώντας τον Χάρι Μαγκουάιρ για την πρόσφατη απόδοσή του.

Η πρόκριση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Αγγλίας, που ήρθε δια πυρός και σιδήρου στην έδρα της Άρσεναλ την Κυριακή (12/01), είναι ένα από τα μεγαλύτερα αποτελέσματα του Ρούμπεν Αμορίμ ως προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων μέχρι στιγμής.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ξεχώρισε τον Χάρι Μαγκουάιρ για τη μαχητικότητα και την ενέργειά του, παρά το γεγονός ότι έχασε λόγω ασθένειας δύο ημέρες από την προπόνηση, δηλώνοντας πως ο Άγγλος αμυντικός είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους παίκτες της Γιουνάιτεντ.

«Πιστεύω πολύ στον Χάρι, του το είπα όταν υπογράψαμε το νέο συμβόλαιο. Πρέπει να βελτιωθεί εντός και εκτός γηπέδου. Ο τρόπος που παίζει τώρα είναι διαφορετικός, γιατί πιστεύει πολύ στον εαυτό του. Πρέπει να τον επαινέσουμε περισσότερο από εμένα, κάνει σπουδαία δουλειά. Ήταν... νεκρός μετά το τελευταίο παιχνίδι. Αυτό είναι που θέλω από κάθε παίκτη», ανέφερε μεταξύ άλλων ο προπονητής της Γιουνάιτεντ.

🗣 Ruben Amorim on Maguire: "I think he has changed the way he sees himself, you can see the way he plays now is different because he believes a lot in himself, so I think we have to praise more Harry than me.



