Παίκτης της Άστον Βίλα είναι και επίσημα ο Ντόνιελ Μάλεν, με τους Villans να ανακοινώνουν την απόκτηση του Ολλανδού από την Ντόρτμουντ.

Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντόνιελ Μάλεν στην Άστον Βίλα, με τον Ολλανδό να αφήνει την Ντόρτμουντ μετά από τέσσερα περίπου χρόνια. Το deal μεταξύ των δύο συλλόγων είχε ολοκληρωθεί, το μόνο που απέμενε ήταν η ανακοίνωσή του από τους Villans, κάτι που έγινε το απόγευμα της Τρίτης (14/01).

O 25χρονος δεξιός εξτρέμ, που είχε περάσει και από τις Ακαδημίες της Άρσεναλ, είναι έτοιμος για την μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του, να αγωνιστεί στην Premier League. Το ποσό που πλήρωσε ο αγγλικός σύλλογος ανέχεται στα 28 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του έχει διάρκεια μέχρι το 2030.

Aston Villa is delighted to announce the signing of Dutch international Donyell Malen from Borussia Dortmund. pic.twitter.com/WHAFLagK9U