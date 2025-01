Θλίψη στον κόσμο της Premier League, καθώς ο θρύλος της Μάντσεστερ Σίτι, Τόνι Μπουκ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Υπηρέτησε τη Μάντσεστερ Σίτι από κάθε πόστο που μπορούσε. Ήταν παίκτης, αρχηγός, προπονητής, οπαδός. Πολύ πριν τις χρυσές εποχές των Αράβων, ο Τόνι Μπουκ κατάφερε να λάβει την τιμή ως ένας εκ των πρώτων θρύλων της Μάντσεστερ Σίτι, ως μέλος της γενιάς που κατέκτησε το πρωτάθλημα του 1968 και το FA Cup ένα χρόνο αργότερα.

Στα 90 του χρόνια ωστόσο ο πρώην αρχηγός των Citizens άφησε την τελευταία του πνοή, με το αγγλικό κλαμπ να επιβεβαιώνει τα δυσάρεστα νέα μέσα από ανάρτηση στα social media.

«Με μεγάλη θλίψη και με βαρύτατη καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του πρώην αρχηγού και προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, Τόνι Μπουκ, σε ηλικία 90 ετών. Ένας πραγματικός θρύλος του συλλόγου με όλη τη σημασία της λέξης, ο Τόνι έκανε 315 εμφανίσεις για τη Σίτι συνολικά μεταξύ 1966 και 1974, σημειώνοντας πέντε γκολ» αναφέρεται.

Ο Τόνι Μπουκ στα οκτώ χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι αγωνιζόταν στη θέση του δεξιού μπακ, έγινε αρχηγός το 1967 και υπό αυτόν τον ρόλο σήκωσε ένα πρωτάθλημα, ένα FA Cup, ένα League Cup κι ένα European Cup Winners Cup.

Μετά την απόσυρσή του το 1974 έγινε προπονητής της ομάδας έως το 1979, οδηγώντας τους Citizens στην κατάκτηση του League Cup το 1976. Επέστρεψε στον πάγκο της ομάδας ως υπηρεσιακός άλλες δυο φορές, το 1989 και το 1993 για σύντομο διάστημα.

"For nearly sixty years Tony helped to shape Manchester City." 🩵



Chairman Khaldoon Al Mubarak and Club ambassador Mike Summerbee have led the tributes from the football world after the sad passing of Tony Book at the age of 90.