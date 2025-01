Η Άρσεναλ θέλει διακαώς τον Μαρτίν Θουμπιμέντι και θα «κυνηγήσει» τον Ισπανού προκειμένου να τον αποκτήσει από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ το ερχόμενο καλοκαίρι, όπως αναφέρουν αγγλικά δημοσιεύματα.

Ο Μαρτίν Θουμπιμέντι έχει μπει για τα καλά στο... μάτι του Μικέλ Αρτέτα για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της Άρσεναλ, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία οι Gunners κυνηγούν την περίπτωση του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Με το μέλλον των Τόμας Πάρτεϊ και Ζορζίνιο να παραμένει αβέβαιο, καθώς τα συμβόλαιά τους με τον σύλλογο λήγουν στο τέλος της σεζόν, η Άρσεναλ ψάχνεται για να ενισχύσει το κέντρο της.

Ο Θουμπιμέντι, που το προηγούμενο καλοκαίρι είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ, βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Άρσεναλ, ενώ ο Αρτέτα φαίνεται πως είναι ο «κινητήριος μοχλός» πίσω από μία πιθανή μετακίνηση του 25χρονου.

